أنقرة (زمان التركية) – صدق البرلمان التركي، على منح الرئيس رجب أردوغان صلاحية إرسال القوات المسلحة التركية خارج الحدود لتنفيذ عمليات عسكرية.

التصديق على القرار الثلاثاء جاء تجديدا للقرار الذي صدق عليه البرلمان خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من أجل شن عمليات عسكرية أيضًا خارج حدود البلاد.

القرار يتعلق بمد فترة عمل القوات التركية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في كل من لبنان ومالي وأفريقيا الوسطى (UNIFEL) لمدة عام آخر.

ومن جانب آخر تتهم دول المنطقة تتهم تركيا باستغلال ورقة الإرهاب، التي تمثلت بشكل رئيسي في حزب العمال الكردستاني، للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها العراق وسوريا، فضلا عن التدخل في ليبيا.

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