فان (زمان التركية) – مددت السلطات التركية احتجاز أربعة صحفيين لأربعة أيام أخرى بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن يوم الثلاثاء المنصرم دون تقديم أي ذريعة قانونية.

وكانت ولاية فان فرضت حظر نشر في التحقيق الذي يخضع له الصحفيون الأربعة الذين يعمل اثنان منهم لصالح وكالة Mezopotamya للأنباء، والاثنيان الآخران يعملان كمراسلين لموقع Jinnews الإخباري.

ومددت نيابة فان قرار احتجاز الصحفيين الأربعة.

وقد نقل نائب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان داخل الحزب أوميت داده عن جميل أوغور، أحد الصحفيين المحتجزين الذين التقاهم، قوله: “إن سبب استهدافنا من قبل السلطات القضائية الخاضعة لإرادة السلطة ليس إلا تركيزنا بشجاعة على -واقعة- إلقاء مواطنين من الأكراد من مروحية عسكرية وقيامنا بتوثيق ذلك بالأدلة والبراهين”.

وأضاف الصحفي في تصريحاته لنائب الشعوب الديمقراطي قائلاً: “احتجازنا غير قانوني.. فليس هناك أي جريمة ارتكبناها لكي يتم اعتقالنا.. فالقوات الأمنية لم تعثر على أي عنصر جريمة أثناء عملية التفتيش التي أجرتها في كل من منازلنا وأماكن عملنا في وكالة الأنباء أو موقع Jinnews الإخباري”.

يُذكر أن جميل أوغور، كان أول من قدم تغطية حول ادعاءات إلقاء المواطنين الكرديين ثروت تورجوت وعثمان شيبان من مروحية بعد اعتقالهما خلال حملة عسكرية في المنطقة الريفية ببلدة شاتاك بمدينة فان وتوصّل إلى التقارير الطبية الخاصة بالواقعة.

وكان ثروت تورجوت لفظ أنفاسه الأخيرة بعد قضائه بضعة أيام داخل وحدة العناية المركزة.

–