‏أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 1511 إصابة و55 وفاة مساء أمس الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات.

ومنذ مدة لم تصل إصابات كورونا 1500 حالة، ومساء الإثنين تم تسجيل 1429 إصابة.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 327 ألفًا و557 حالة، بعد تسجيل 1511 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 8553 حالة بعد تسجيل 55 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 287 ألفًا و599 حالة، بعد تسجيل 1229 حالة تعافي جديدة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 11 ملايين و44 ألفًا و338 تحليلًا، بعد إجراء 112 ألفًا و421 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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