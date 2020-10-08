لندن (زمان التركية) – بعد أن أعلنت السلطات البريطانية حذف تركيا من قائمة الدول المسموح بالسفر إليها، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) فيها، أعلن رئيس مجموعة عمل السياحة في مجلس مدينة أنطاليا السياحية التركية أن إشغالات الطائرات القادمة من إنجلترا إلى المدينة تراجعت من 90% إلى 20% فقط.

رئيس مجموعة عمل السياحة في مجلس مدينة أنطاليا رجب يافوز قال في تصريحاته: “إذا استمر الوضع بهذا الشكل، قد تأتي أنطاليا هذا الشهر 1.5 سائح. كان هدفنا هو 3 ملايين ونصف سائح. أنطاليا من الممكن أن نختتم موسمها السياحي الأسوأ بعدد 3.5 ملايين سائح”.

وأوضح رجب يافوز أن أنطاليا استقبلت نحو 2.5 مليون سائح اعتبارًا من نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قائلًا: “هذا الرقم حدث في 2.5 شهر. بدأنا الموسم في منتصف شهر يوليو/ تموز، واستمر في أغسطس/ آب، وانتهى في سبتمبر/ أيلول. هذا الرقم يعتبر نجاحا في ظل ظروف الوباء. ولكنه مقارنة بالعام الماضي هو خُمس أعداد العام الماضي في الفترة نفسها”.

يافوز أوضح أن هناك زيادة في أعداد الطائرات القادمة من ألمانيا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري استقبلت أنطاليا 31 طائرة ألمانية.