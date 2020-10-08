أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء أمس الأربعاء، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مشيرًا إلى استمرار تسجيل معدلات الإصابة اليومية نفسها.

الوزير فخر الدين كوجا، أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 329 ألفًا و138 حالة، بعد تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة، منوهًا بأن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 8609 حالة بعد تسجيل 56 حالة وفاة جديدة.

وأكد كوجا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 288 ألفًا و954 حالة، بعد تسجيل 1355 حالة تعافي جديدة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 11 مليونًا و160 ألفًا و946 تحليلًا، بعد إجراء 116 ألفًا و608 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.