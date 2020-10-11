أنقرة (زمان التركية) – حلت أذربيجان على رأس قائمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركي خلال الشهر الماضي بحجم صادرات بلغ 77 مليون و167 ألف دولار.

وتشير بيانات مجلس المصدرين الأتراك إلى ارتفاع الصادرات الدفاعية لأذربيجان خلال شهر سبتمبر/ أيلول هذا العام بنحو 4.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 28.5 في المئة مقارنة بشهر أغسطس لتسجل 16 مليار و13 مليون دولار.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجعت الصادرات الدفاعية والجوية لتركيا بنحو 17 في المئة لتسجل مليار و521 مليون و396 ألف دولار، غير أنها ارتفعت خلال شهر سبتمبر/ أيلول بنحو 80 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 58.7 في المئة مقارنة بشهر أغسطس لتسجل 281 مليون و582 ألف دولار.

وبلغ نصيب الصناعات الدفاعية والجوية من إجمالي الصادرات التركية نحو 1.9 في المئة خلال شهر سبتمبر/ أيلول و1.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتصدرت أذربيجان المدعومة من تركيا في صراعها العسكري مع أرمينيا قائمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية خلال الشهر الماضي بحجم صادرات بلغ 77 مليون و167 ألف دولار، بينما جاءت عمان في المرتبة الثانية بواقع 62 مليون و974 ألف دولار ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بواقع 62 مليون و77 ألف دولار.

هذا وكانت المرتبة الرابعة من نصيب الهند بحجم صادرات بلغ 15 مليون و673 ألف دولار تلتها ألمانيا في المرتبة الخامسة بواقع 14 مليون و588 ألف دولار.

يشار إلى أن أذربيجان أعلنت الشهر الماضي وقف صادراتها من التكنولوجية العسكرية إلى تركيا، بعدما تبين استخدامها في الطائرات المسيرة التي تسخدمها أذربيجان في صراعها مع أرمينيا بإقليم قرة باغ الذي شهد أمس السبت تطبيق هدنة عسكرية.

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