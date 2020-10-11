‏إسطنبول (زمان التركية) – حصلت شركة كاليون القابضة على إعفاء ضريبي ضخم بقيمة 9 مليارات و449 مليون ليرة تركية، بعد فوزها أيضا بعطاء تنفيذ خط سكة حديد بورصا – يني شهير بنفس القيمة.

شركة كاليون المالكة لقنوات ATV وAhaber وجريدة Sabah، حصلت على مناقصة تنفيذ خط سكة حديد بورصا – يني شهير المزمع تنفيذه بقيمة 9 مليارات و449 مليون ليرة تركية، في 22 أغسطس/ آب الماضي. إلا أن المفاجأة كانت في عدد الجريدة الرسمية المنشور أول أمس الجمعة، حيث نشرت وزارة التجارة قرارا بإعفاء الشركة من ضرائب بالقيمة نفسها.

المناقصة شهدت تجاوزات، إذ لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، بل تمت دعوة 5 شركات إنشاءات فقط معروفة بقربها من النظام الحاكم لتقديم عطاءات المناقصة، ومن بينها شركة كاليون التي من بين شركائها ضياء أولكين، زوج شقيقة أردوغان.

وتخصص حكومة العدالة والتنمية المناقصات الهامة لرجال الأعمال المقربين للحكومة بالأمر المباشر.

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