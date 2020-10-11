بيشكيك (زمان التركية) – أعلنت سلطات قيرغيزستان اعتقال الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، أمس السبت، على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي تتعرض لها البلاد.

حسب البيان المعلن من قبل اللجنة الحكومية للأمن القومي، يوم الجمعة، اعتقل أتامباييف واثنان من مؤيديه وحراسه السابقين، على خلفية التحقيق في تنظيم أعمال شغب في العاصمة، لافتة إلى أن التحقيقات مستمرة حتى إلقاء القبض على المتورطين الآخرين.

وأمس الجمعة، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين في الساحة المركزية وسط العاصمة بيشكيك، تم فيها رمي الحجارة والزجاجات كما سمع صوت إطلاق نار. حيث هاجم أنصار رئيس وزراء قيرغيزستان الجديد سدير جاباروف، أنصار الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.

وقبل اعتقاله بيوم، تعرضت سيارة أتامباييف تعرضت لإطلاق نار، خلال مغادرته لتجمع سياسي في العاصمة بيشكيك.

أتامباييف اعتقل خلال صيف العام الماضي أيضًا بتهمة الفساد، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين مؤيديه وقوات الأمن في مقر إقامته، بعدها حكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا مع مصادرة كافة ممتلكاته وتجريده من الأوسمة والجوائز الرسمية.

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