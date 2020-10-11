أنقرة (زمان التركية) – اعتقل رجلان في ولاية سامسون شمال تركيا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأثناء تفقدهويات المارة في حي ظفر ببلدة “إلك آديم” بمدينة سامسون، يبدوا أن خلافا نشب مع مواطنين، قامت على إثره قوات الأمن باعتقال كل من ف.أ وو.ب بدعوى مقاومة عناصر الأمن وإهانة الرئيس أردوغان.

و بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، تم نقل المواطنين إلى وحدة الأمن العام بمديرية أمن سامسون، تمهيدا لعرضهما على المحكمة بتهمة إهانة رموز الدولة.

ووفق بيانات وزارة العدل في تركيا شهد عام 2019 التحقيق مع 36 ألف شخص بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، خضع 12 ألف منهم للمحاكمة، وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، بينهم نحو 308 أطفال.

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