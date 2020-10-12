القاهرة (زمان التركية)ــ وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزارة البترول بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، للتنقيب عن البترول، وتسهيل نشاطها في البلاد، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة إيني الإيطالية للبترول، الذي استعرض نشاط الشركة في مصر بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول. وفق صحيفة (المصري اليوم).

وأعرب السيسي عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها في مصر، خاصةً في مجال التنقيب وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها على النحو الامثل، كما وجه الرئيس وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتسهيل نشاطها في مصر، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

واستعرض رئيس شركة «إيني»، مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصةً في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية، وأشاد بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية، والتي تحظى بدعم مباشر من الرئيس، الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها لتصبح مصر أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.

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