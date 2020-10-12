ديار بكر (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان عزل رؤساء البلديات الأكراد، وعدم احترام نتيجة الانتخابات المحلية.

باباجان قال تعليقا على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين وصاة بدلًا منهم: “طالما ستعينون وصاة على البلديات، لماذا عقدتم الانتخابات إذًا”.

وأضاف باباجان في تصريحاته: “تعقد الانتخابات، ويذهب المواطن، ويدلي بصوته، ولكن بعد ثلاثة أشهر يتم عزل رئيس البلدية المنتخب بقرار إداري، ويتم تعيين شخص آخر بدلًا منه. لماذا إذًا تعقدون الانتخابات؟”.

تصريحات علي باباجان جاءت خلال كلمته أمام مؤتمر حزبه السبت في ولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في تركيا، حيث عزل نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم 48 رئيس بلدية منتخب من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي وعين بدلًا منهم وصاة تابعين له.

باباجان تحدى أردوغان وقال: “إذا كان عندكم شجاعة قولوا لن نعقد انتخابات مرة أخرى”.

وكان الرئيس رجب أردوغان هدد قبل الانتخابات البلدية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بفرض الوصاية على البلديات التي سيفوز بها أعضاء في الانتخابات المحلية الأخيرة، وحتى مارس/ آذار 2020 تموز عزل 47 رئيس بلدية منتمي للحزب الكردي، خلال عام واحد فقط.

وفي يونيو/ حزيران الماضي انتقدت لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، عمليات عزل رؤساء البلديات في جنوب شرق تركيا وتعيين وصاة بدلًا منهم، وقالت إن ذلك مخالف لمعايير ومبادئ الديمقراطية.

اللجنة دعت الحكومة التركية لإلغاء قرارات عزل رؤساء البلديات والرجوع عنها، مشيرة أن تداعيات حالة الطوارئ لا تزال مستمرة بالرغم من انتهائها.

وبعد انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس 2019 أطلقت وزارة الداخلية في أغسطس العام الماضي، حملة لإقالة رؤساء البلديات الكردية المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي بدأتها من من ديار بكر وماردين وفان، وتعيين وصاة منتمين لحزب العدالة والتنمية، في تكرار لنفس الإجراءات التي تم اتخاذها بعد انقلاب عام 2016.

وخلال الانتخابات المحليات الأخيرة تمكن أعضاء الحزب الكردي من الفوز بـ 65 بلدية، إلا أنه لم تمر 6 أشهر عليهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 بقرارات قضائية، وتم اعتقال 19 من هؤلاء، وفق ما كشف سليمان صويلو وزير الداخلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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