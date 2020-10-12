‏القراءة (زمان التركية) – قالت السلطات في تركيا إنها ستعلن أرقام ومعطيات أدق بشأن حالات الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بعد أن تعرضت لانتقادات دولية ومحلية بسبب عدم دقة الأرقام المعلنة.

وزير الصحة فخر الدين كوجا، كشف في تصريحات مساء أمس الأحد، أن أعداد المصابين الذين لم تظهر عليهم الأعراض أيضًا سيتم الإعلان عنهم أيضا.

منظمة الصحة العالمية كانت قد وجهت انتقادات حادة للغاية لتركيا بسبب إعلانها أعداد المصابين بفيروس كورونا الذين ظهرت عليهم الأعراض فقط، دون الكشف عن جميع من ظهرت نتيجة تحليلاتهم لفيوس كورونا إيجابية.

وقال الوزير إنه بداية من منتصف هذا الشهر سيتم مشاركة جميع نتائج التحليلات الإيجابية بفيروس كورونا مع منظمة الصحة.

وكان اتحاد أطباء تركيا أكد أن أرقام إصابات كورونا المعلنة من قبل وزارة الصحة غير حقيقية، وتعرض لهجوم حاد من قبل دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية والذي طالب بالتحقيق مع مجلس دارة الاتحاد وإغلاقه.

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