أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا إرسال سفينة التنقيب أوروتش رئيس مجددا إلى شرق المتوسط، فيما يشير إلى عودة التوترات مجددا مع اليونان.

وكانت تركيا سحبت سفينة التنقيب قبل أقل من شهر بعد توترات مع اليونان، كادت أن تجلب لها عقوبات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي.

ونشرت البحرية التركية أمس الأحد، إشعارا بحريًا جديدًا (Navtex) يشير إلى تنفيذ أعمال تنقيب في شرق المتوسط حتى يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

الإشعار التركي أوضح أن سفينة الأبحاث والتنقيب أوروتش رئيس ستقوم بأعمال المسح السيزمي جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية المتنازع عليها، والتي تبعد نحو كيلومترين فقط من الشواطئ التركية.

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