أنقرة (زمان التركية) – ضربت هزتان أرضيتان فجر اليوم الإثنين سواحل شبه جزيرة داتشا التركية في بحر إيجة، وشعر بهما سكان الساحل الغربي لتركيا.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعة أن الهزة الأرضية الأولى وقعت في تمام الساعة 3:30 من صباح اليوم وبلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية في تمام الساعة 3:44 وبلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر.

هذا ووقعت الهزة الأرضية الأولى على عمق 5.78 كيلومتر وعلى بعد 173 كيلومتر من سواحل داتشا، في حين وقعت الهزة الأرضية الثانية على عمق 11 كيلومتر وعلى بعد 131.77 كيلومتر.

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