(زمان التركية) – زعمت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن جيشا من الذباب الإلكتروني التركي، يكثف هجماته على كل من الإمارات وإسرائيل واليونان وأرمينيا، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها المنشور الأحد، أن الصحافيين والمعلقين على السياسات الخارجية التركية ومن يغطون أنشطة لأطراف بعينها مثل الأكراد، يتعرضون لهجمات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل حسابات مؤيدة للنظام التركي، مشيرة إلى أن وقائع مشابهة تكررت عشرات المرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح التقريير أن هذه الحسابات تبدو مفبركة، وتقوم بإعادة نشر معلومات مكررة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت الصحيفة أنه يبدو أن حملة “PRO-Ankara” التي تختص في شن هجمات إلكترونية بدأت تستهدف الحسابات في الإمارات التي تويد اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أو تهاجم تركيا.

وسبق أن أعلن تويتر هذا العام عن وقف أكر من 7 آلاف حساب في تركيا، يتم استخدامهم للهجوم على معارضين وتحسين صورة الرئيس أردوغان.

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