أنقرة (زمان التركية)ــ تراجعت صادرات السيارات من تركيا بنسبة 33 بالمئة، فيما تراجع إنتاج السيارات بنسبة 19بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

كشف عن ذلك جمعية مصنعي السيارات في تركيا (OSD) وقالت إن جائحة كورونا تقف وراء انخفاض إنتاج السيارات بنسبة 19 بالمئة.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات السيارات في البلاد حوالي 17.4 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بانخفاض 24 ٪ عن العام الماضي.

وفي نفس الفترة، انخفض إجمالي صادرات السيارات بنسبة 33٪ إلى 616،120 على أساس سنوي.

وتمتلك شركات Ford و Honda و Hyundai و Mercedes و Renault و Toyota – مصانع في تركيا.

من جهة أخرى، ارتفع إنتاج السيارات في تركيا في أغسطس بنسبة 44٪ على أساس سنوي.

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