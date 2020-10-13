‏إسطنبول (زمان التركية) – كشف اتحاد نقابات العمال الثوريين عن إحصائية لأعداد العاطلين عن العمل في تركيا، تزيد عن المعلن رسميًا بمقدار 6 ملايين شخص.

تقرير اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا كشف أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل والذين خسروا وظائفهم بسبب أزمة كورونا، في شهر يوليو/ تموز الماضي، وصل إلى 10.4 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن هذا العدد يمثل نحو 29.1% من إجمالي السكان.

وأوضح التقرير أن أزمة كورونا تسببت في خسارة وظائف جديدة تعادل نحو مليون و879 ألفًا على الأقل خلال شهر يوليو/ تموز 2020، لافتًا إلى أن نسبة العاملين في عموم الدولة تراجعت إلى 43.5% فقط.

يأتي ذلك بينما قالت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أمس إن تعداد البطالة في تركيا بلغ 4 ملايين و227 ألف شخص، في شهر يوليو/ تموز هذا العام، بنسبة 13.4 في المئة، في ارتفاع عن الشهر الماضي، لكن معارضين قالوا إن الأرقام الحقيقة أعلى من المعلن.

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