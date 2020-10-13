لشبونة (زمان التركية)ــ أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أن لاعب المنتخب كريستيانو رونالدو أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان الذي أدلى به الاتحاد، أن اختبار كورونا للاعب البرتغالي الدولي رونالدو، الذي كان في معسكر المنتخب الوطني لمباريات دوري الأمم الأوروبية، كان إيجابيا.

رونالدو، قيل إنه في حالة جيدة، ولم تظهر عليه أي أعراض وبدأت عملية وخضع للعزل.

يذكر أن لاعب كرة القدم البالغ من العمر 35 عامًا، والذي لعب في فريق يوفنتوس الإيطالي، غادر معسكر المنتخب الوطني ولن يتمكن من المشاركة في مباراة فريقه مع السويد.

كما ورد أنه بعد إصابة رونالدو، تم اختبار لاعبين آخرين في المنتخب الوطني وكانت جميع النتائج سلبية.

وتنافس البرتغال في المجموعة الثالثة من بطولة UEFA Nations A League، وتستضيف السويد غدًا.

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