بروكسل (زمان التركية) – قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا متمثلة في حكومة الوفاق الوطني تنتهك حقوق وسيادة الدول الأخرى (اليونان وقبرص)، وشددت على أنها مخالفة لقوانين البحار.

جاء ذلك عقب زيارة البعثة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، برفقة سفراء النرويج وتونس و6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية لا تمثل أي التزام قانوني على الدول المجاورة المذكورة، وأكد على أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتطبيق المزيد من القيود والعقوبات على الأشخاص الذين يستمرون في انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا ويسرقون موارد الدولة ويمنعون إعادة تشكل قوات الأمن وتنفيذ قرارات اجتماع برلين ويخرقون قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2019 اتفاقيتين الأولي أمنية والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

وأكد البيان على أهمية اتباع نتائج اجتماع برلين التي أجريت برئاسة الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وقابل للاستمرار.

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