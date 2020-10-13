واشنطن (زمان التركية) – في لغة تحذيرية شديدة اللهجة، استنكرت الولايات المتحدة إرسال تركيا مجددًا سفينة الأبحاث الزلزالية لاستكشاف الغاز في شرق المتوسط، معتبرة الخطوة “استفزازًا متعمدًا” لا يخدم المساعي الرامية إلى حل الأزمة.

جاء ذلك في بيان نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الخارجية الأمريكية على لسان الناطقة باسمها مورغان أورتاغوس، حيث اعتبرت أن الخطوة التركية قد تؤجج الأزمة مع اليونان من جديد بعد أن هدأت بفضل جهود دولية.

وقالت أورتاغوس في بيانها: “على تركيا وقف هذا الاستفزاز المتعمد والبدء فورًا بمباحثات تمهيدية مع اليونان”، لافتة إلى أن “لغة القوة والإكراه والتهديدات والترهيب والأنشطة العسكرية لا يمكن أن تحل التوترات في شرق المتوسط”.

يذكر أن التوتر بين أثينا وأنقرة شهد “هدوءًا محدودًا” بعدما سحبت تركيا منتصف الشهر الماضي سفينة الأبحاث الزلزالية أوروتش رئيس ووسعت لإجراء محادثات تمهيدية مع اليونان، غير أن إرسالها السفينة أمس إلى المياه المتنازع عليها بين الطرفين، أثار قلق كل من اليونان وقبرص.

ونشرت البحرية التركية أمس الأحد، إشعارا بحريًا جديدًا (Navtex) يشير إلى تنفيذ أعمال تنقيب في شرق المتوسط حتى يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

الإشعار التركي أوضح أن سفينة الأبحاث والتنقيب أوروتش رئيس ستقوم بأعمال المسح السيزمي جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية المتنازع عليها، والتي تبعد نحو كيلومترين فقط من الشواطئ التركية.

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