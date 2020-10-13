أنقرة (زمان التركية) – اتخذت السلطات التركية إجراءًا جديدًا ضد أرمينيا وذلك في ظل دعمها الصريح لأذربيجان بسبب أزمة منطقة قرة باغ الجبلية.

ومؤخرا قامت تركيا بحظر الدخول إلى المواقع الرسمية الخاصة بالحكومة الأرمينية ووزاراتها على شبكة الإنترنت، في الوقت الذي لم تشارك فيه ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ختام المباحثات التي أجريت بين الخارجية الأذربيجانية ونظيرتها الأرمينية في موسكو بوساطة روسية.

وذكر موقع Agos الصادر باللغتين التركية والأرمنية في تركيا أنه لم يعد بالإمكان الدخول إلى المواقع الإلكترونية للجهات الأرمينية الرسمية من من داخل تركيا.

هذا وتضمنت قائمة المواقع المحظورة الموقع الإلكتروني الخاص بالرئاسة الأرمينية والموقع الإلكتروني الخاص برئاسة الوزراء الأرمينية والمواقع الإلكترونية الخاصة بـ12 وزارة أرمينية.

ووبجانب الكشف عن زيادة مبيعات الدفاع إلى أريمينا خلال الشهر الماضي، كانت الفترة الأخيرة قد شهدت ادعاءات تتعلق بإرسال تركيا مقاتلين سوريين إلى منطقة قره باغ.