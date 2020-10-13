إزمير (زمان التركية) – ارتفع عدد ضحايا تناول الخمور الفاسدة في ولايات إسطنبول ومرسين وآيدن وإزمير وكيريك قلعة إلى 30، وسط حالة من الذعر تسيطر على المواطنين.

في ولاية إزمير تم تسجيل إصابة 18 شخصًا بالتسمم بسبب تناول خمور فاسدة، ووصل عدد الوفيات بينهم 16 شخصًا، أما في ولاية كيريك قلعة فقد بلغ عدد الوفيات فيها 7 أشخاص.

وتوفي خمسة من 13 شخصًا دخلوا المستشفيات في مرسين.

السلطات التركية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في إسطنبول و12 في أزمير، بتهمة بيع وتداول خمور ومواد كحولية فاسدة ومغشوشة.

يشار إلى أن قوات الأمن التركية تمكنت خلال العام الجاري من ضبط 58 طنًا من الكحوليات والخمور الفاسدة في مدينة إزمير، وألقت القبض على 12 شخصًا متورطين في بيع هذه المواد.

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