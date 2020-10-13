أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفعت ديون الأندية الأربعة الكبار في تركيا، بنسبة 534٪ في السنوات الثماني الماضية، لتتزايد ديون بشيكتاش وفنربخشة وغلطة سراي وطرابزون سبور بشكل كبير مع مرور كل موسم.

هذه الأندية، التي توصف بأنها قاطرات كرة القدم التركية، كانت مديونيتها 2 مليار ليرة فقط في عام 2012 ، بينما تجاوز هذا الرقم 13 مليار ليرة في نهاية 8 مواسم.

وهكذا وخلال 8 سنوات فقط، بلغ معدل الزيادة في ديون 4 أندية 534٪. وفق تقرير لوكالة الأناضول.

وتبلغ ديون فنربخشة 5.2 مليار ليرة، وبشيكتاش 3.33، وغلطة سراي 3.3، وطرابزون سبور 1.25 مليار ليرة.

وفقًا لآخر بيان تم إصداره لمنصة الإفصاح العام (KAP) فإن ديون فنربخشة اعتبارًا من أغسطس هي 3 مليارات و8 ملايين ليرة.

فيما بلغت ديون رابطة النادي في فبراير من هذا العام 2 مليار 190 مليون ليرة اعتبارًا من سبتمبر 2019.

وهكذا، ارتفع إجمالي ديون فنربخشه إلى ما يقرب من 5.2 مليار ليرة. وكان إجمالي ديون النادي قبل 8 مواسم 568 مليون ليرة.

فيما بلغت ديون نادي بشيكتاش 2.73 مليار ليرة اعتبارًا من أغسطس، بالإضافة إلى 604 ملايين ليرة ديون رابطة مشجعي النادي.

وارتفعت ديون بشيكتاش، التي كانت 585 مليون ليرة تركية قبل ثماني سنوات، إلى 3.33 مليار ليرة تركية.

كما بلغت ديون غلطة سراي 2.34 مليار ليرة اعتبارًا من أغسطس، وفقًا لآخر إخطار وفي فبراير، وأُعلن أن ديون رابطة النادي بلغت 965 مليونًا بنهاية عام 2019.

الفريق الذي كان عليه التزام ديون قدره 731 مليون ليرة قبل ثماني سنوات، وصل الآن إلى 3.3 مليار ليرة في إجمالي الديون.

على عكس الأندية الأخرى فإن طرابزون سبور بلغت ديونه اعتبارًا من أغسطس 1.25 مليار ليرة.

وذلك بعد أن كانت ديون النادي في عام 2012 تقدر بـ 178 مليون ليرة.

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