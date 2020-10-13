أنقرة (زمان التركية) – استقبل وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيس القطري، غنيم بن شاهين الغنيم.

وفي بيان حول اللقاء أفادت وزارة الدفاع التركية أن آكار استقبل الغنيم في مقر الوزارة، كما أشار البيان إلى تناول الطرفان القضايا الأمنية والدفاعية الإقليمية والثنائية بين البلدين خلال اللقاء الذي شارك فيه أيضا رئيس الأركان التركي، ياشار جولر.

وتأتي زيارة رئيس أركان الجيش القطري، بعد زيارة أجراها الرئيس التركي أردوغان إلى قطر قبل أيام.

وخلال الزيارة، برر الرئيس أردوغان وجود الجيش التركي في قطر، ووزعم أنه “يحافظ على استقرار دول الخليج”.

الرئيس التركي قال إن الجيش التركي في قطر يحفظ استقرار دول الخليج برمتها. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول: “باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى يجب ألا ينزعج أحد من تواجد تركيا وجنودها في الخليج”.

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