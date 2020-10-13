فان (زمان التركية) – تعرضت صحفيتان تركيتان لسوء معاملة داخل السجن، بعد أن ألقي القبض عليهما على خلفية الأخبار الخاصة بإلقاء مواطنين كرديين من طائرة مروحية عسكرية خلال الشهر الماضي.

الشرطة شنت حملة أمنية على مقر موقع “Jinnews” الإخباري ومقر وكالة “مازبوتمايا” الإخبارية، على خلفية تسليط الضوء على واقعة إلقاء الكرديين من المروحية العسكرية، وألقت القبض على الصحفيين عدنان بيلان، وجميل أوغور، والصحفيتين شهريبان آبي ونازان صالا.

بعد القبض على الصحفيين الأربعة، صدرت في حقهم مذكرات اعتقال بتهمة “نشر أخبار مجتمعية ضد الدولة”.

المحامي أكين ياتار، الموكل عن الصحفيين، أوضح أن الصحفيتين آبي وصلا تتعرضان لمعاملة سيئة داخل السجن، حيث وضعتا في غرفة احتجاز في ممر خاص بغرف احتجاز المعتقلين الرجال.

وكشف أن إدارة السجن لم تقدم للصحفيين المعتقلين الطعام من مساء الجمعة وحتى صباح السبت، مشيرًا إلى أنهم لم يحصلوا على مياه أو صابون أو مستلزمات النظافة العامة.

يشار إلى أن أحد الكردي ين الذين اعتقلوا في حملة أمنية للشرطة ونقلا بطائرة مروحية، توفي في العناية المركزة متأثرا بجراحة، بينما لا يزال الآخر بالمستشفى، وقال تقرير المستشفى الذي سرب إلى الصحافة إنهما سقطا من علو، فيما برر والي فان الحادث، بأنه وقع أثناء محاولة هروب الرجلان من الشرطة، حيث زعم أنهما قفزا من المروحية.

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