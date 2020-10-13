أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء الاثنين، تسجيل 1614 إصابة و58 وفاة جديدة.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 337 ألفًا و147 حالة، بعد تسجيل 1614 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات أيضًا إلى 8895 حالة بعد تسجيل 58 حالة وفاة جديدة.

وأشار إلى أن إلى تسجيل 1301 حالة تعافي جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 295 ألفًا و658 حالة، بعد.

من جهة أخرى قدر اتحاد أطباء تركيا أن هناك مئات الآلاف من الحالات لم تتم إضافتها إلى أرقام مصابي كورونا (كوفيد-19) في تركيا بظل انعدام الشفافية في البيانات المعلنة من قبل السلطات الصحية.

وتعهد وزير الصحة بإطلاع منظمة الصحة العالمية بداية من منتصف الشهر الجاري على جميع إصابات كورونا في تركيا، حيث كانت الوزارة لا تنشر سوى أرقام المصابين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة فقط، أي المؤكد إصابتهم بكورونا.

وينتظر أن يرتفع بناء على ذلك المعدل اليومي المعلن من قبل تركيا لأرقام إصابات كورونا بداية من 16 أكتوبر الجاري.

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