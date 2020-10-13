القاهرة (زمان التركية)ـ أشاد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى الذي يزور القاهرة حاليًا بموقف مصر في الأزمة الليبية، وكشف أنه نقل رسالة من ملك الأردن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الوزير الصفدي قال فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكرى، الثلاثاء، إن الاجتماع يأتي لتفعيل آلية التنسيق الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، وما تم الاتفاق عليه في عمان بين البلدان الثلاثة في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن التكامل والتعاون بين الدول العربية هو حاجة ملحة.

الوزير قال إنه نقل للرئيس السيسي رسالة من الملك عبد الله الثاني تمحورت حول العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين وخاصة حول القضايا الإقليمية التى تهم القاهرة وعمان، وركزت الرسالة على آلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن. وفق صحيفة اليوم السابع.

وأشار وزير خارجية الأردن إلى أنه سيتم عقد اجتماعات للوزراء المعنيين لترجمة ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تصدرت المباحثات ودعم تفعيل العملية السياسية وإطلاق مفاوضات فاعلة لتحقيق الاسلام الذى يعد خيار استراتيجي عربى على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة والتعايش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل.

وأوضح أن تحقيق الأمن العربى المشترك يحتاج إلى تعاون وتكامل، مشيدا بجهود مصر فى دفع الحل بالأزمة الليبية للحفاظ على أمن واستقرار دول جوار ليبيا، مؤكدا أن الأمن المائي هو جزء من الأمن القومى العربى وندعم كل ما تتخذه مصر لحماية أمنها المائي وخاصة فى ملف سد النهضة.

وتستضيف مصر منذ يوم الأحد جلسات “المسار الدستوري” بحضور طرفي الصراع في ليبيا، لبحث إنهاء الأزمة في ليبيا الغارقة في النزاعات منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011.

وزير الخارجية الاردني، أكد ضرورة حماية العراق من أى اخطار تهدد أمن واستقرار الدولة العراقية، موضحا أن المعركة حاليا على معركة إعادة إعمار البلاد ودعم جهود حكومة العراق لحماية سيادة العراق وتحييده عن أى أجندات.

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