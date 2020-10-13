القاهرة (زمان الركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،اليوم الثلاثاء، وزير خارجية المملكة الأردنية، ،أيمن الصفدي، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إن اللقاء تناول مجمل الأوضاع العربية، مع التركيز على القضية الفلسطينية.

وأوضح البيان أن الأمين العام تناول كذلك مع الوزير الأردني آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني في ظل المتغيرات الاخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية.

وذكر أن الأمين العام أكد خلال اللقاء علي دقة المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تقتضي العمل المتضافر على الصعيد العربي وكذلك الدولي من أجل الحفاظ على أسس ومحددات التسوية السلمية، في إطار حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، تظل الغاية التي تحظى بتوافق دولي، فضلاً عن الإجماع العربي الكامل.

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