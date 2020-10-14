القاهرة (زمان التركية) استضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ميلادينوف.

ووفق بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية تناول الأمين العام مع المنسق الأممي آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية، على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وذكر البيان أن لأبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن يقين الجانب العربي بأن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بالوصول إلى تسوية سياسية تقوم على أساس حل الدولتين ويظل الحل الوحيد المقبول دولياً، و يحظى بالإجماع العربي.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية إن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على أن المرحلة الحالية تشهد العديد من التغيرات بالإضافة إلى عدم وضوح المستقبل القريب، مشيرا إلى أن استئناف التفاوض على أساس المرجعيات المعروفة، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية، هو ما يُحقق مصلحة الجميع ويُرسخ سلاماً مستداماً في الشرق الأوسط.

ونقل المصدر عن الأمين العام قوله إنه من دون خروج الدولة الفلسطينية، ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى الوجود فإن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط سيظل حلماً بعيد المنال.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط استمع من المنسق الأممي إلى عرض للتحديات المختلفة التي تواجه الجانب الفلسطيني على الصعيد الداخلي في المرحلة الحالية، خاصة في ضوء تعاظم الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا. وأكد الأمين العام على أهمية البناء على ما يجري التوصل إليه من توافقات فلسطينية تشكلت خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء الانقسام بما يعزز من صلابة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات.



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