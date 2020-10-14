‏أنقرة (زمان التركية) – أثارت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين إلى “الصبر” على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ نحو عامين، استهجان قيادات المعارضة، الذين انتقدوا صدور هذه التصريحات عن أردوغان بينما لا تتنازل أسرته والمقربين منه عن الرفاهية وتزداد ثرواتهم تضخما.

رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، وجه انتقادًا حادًا للرئيس أردوغان، وقال: “يا سيد أردوغان، يقول الله في سورة الحشر إن الثروة يجب أن لا تنحصر بين مجموعة منكم “كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ”، في إشارة منه إلى أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا ويعاني منها المواطنون وسط تضخم لثروة عائلة أردوغان.

أضاف داود أوغلو مخاطبا أردوغان: “بعد قولك أن العالم أكبر من 5، لا تؤسس نظامًا اقتصاديًا في بلدك يعتمد على 5 شركات فقط”.

وأضاف داود أوغلو: “هذا الشعب هو أكثر شعب تقبل مصطلح الصبر. أجدادنا صبروا 6-7 سنوات في تعبئة عامة. آباؤنا أيضًا صبروا على القحط في الحرب العالمية الثانية، لكنهم لم يفقدوا ارتباطهم بالدولة. ونحن أيضًا صبرنا على 4 انقلابات. نحن نعرف الصبر. هذه الأمة تصبر عندما ترى أن القادة أيضًا يصبرون. ولكن إذا كان هناك من يحصد الثروات من صبر الشعب، فإن الشعب لن يصمت على ذلك”.

وأشار داود اوغلو إلى أنه بينما يطالب أردوغان الشعب بالصبر قدمت حكومته إعفاءا ضريبيا ضخما بقيمة بقيمة 9 مليارات و449 مليون ليرة تركية، لشركة كاليون القابضة المؤيدة لحزب العدالة والتنمية، والتي من ضمن شركائها زوج شقيقة أردوغان.

كما انتقدت زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار الحياة الفارهة لأردوغان وعائلته في الوقت الذي دعا فيه الشعب إلى الصبر، مخاطبة أردوغان بقولها: “عليك أن تبيع طائرتك البالغ سعرها 500 مليون دولار بدلا من دعوة الشعب للصبر!”.

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