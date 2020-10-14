برلين (زمان التركية) – دعا وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، الحكومة التركية للتوقف عن التلاعب بأزمة شرق المتوسط المشتعلة مع جارتها اليونانية بين تصعيد التوترات تارة وتهدئتها تارة أخرى.

تصريحات هايكو ماس جاءت خلال تواجده في زيارة رسمية لنيقوسيا عاصمة جمهورية قبرص، حيث أعلن دعم دول الاتحاد الأوروبي الكامل لليونان وقبرص أمام تركيا، واتهم تركيا بتهديد الاتحاد الأوروبي، بسبب أنشطته التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

هايكو ماس توجه إلى قبرص الجنوبية قادما من اليونان، بالرغم من أن زيارته كان من المقرر أن تبدأ اولًا بتركيا، وأكد في تصريحاته أن عودة سفينة الأبحاث والتنقيب التركية لنشاطها في شرق المتوسط مرة أخرى يعتبر ضربة خطيرة لعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والجهود المبذولة من أجل تهدئة التوترات في المنطقة.

أعرب ماس عن خيبة أمله بسبب تصرفات تركيا تجاه اليونان وقبرص، قائلًا: “ألمانيا والاتحاد الأوربي يقفان مع اليونان وقبرص ويتضامنان معهما”.

وبدأت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس نشاطها شرق المتوسط أمس الثلاثاء، جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية المتنازع عليها، والتي تبعد نحو كيلومترين فقط من الشواطئ التركية.

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