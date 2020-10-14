القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت زوجة الفنان المصري القدير محمود ياسين نبأ وفاته اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 79 عامًا.

وقالت الفنانة شهيرة، “رحل حبيب عمري منذ قليل ولم يحدد موعد الجنازة حتى الآن” وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط- .

ولد محمود ياسين عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

لمع ياسين فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: “الخيط الرفيع، حب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي”.

وفي حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، ولم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية “أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان”.

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