باكو (زمان التركية) – أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف سيطرة قواته على 8 قرى جديدة في إقليم قره باغ المتنازع، بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان الذي خرجت به اجتماعات العاصمة الروسية موسكو هذا الأسبوع.

الرئيس الأذربيجاني أعلن من خلال تويتر “تحرير ثمان قرى جديدة من قبضة الاحتلال الأرمني”، مهنئًا الجيش الأذري.

يشار إلى أن أذربيجان وأرمينيا توصلتا السبت إلى وقف إطلاق النار خلال المحادثات التي أجريت في العاصمة الروسية موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلا أنه سرعان ما تبادل الطرفان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار بعد دقائق من التوقيت المقرر لبدء وقف إطلاق النار.

وتصر روسيا على منع أي دور تركي في المفاوضات التي تجرى بين أذربيجان وأرمينيا لوقف الصراع الدائر حول إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أمس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماعه مع نظيره الأرمني، على ضرورة الاستمرار في البحث عن حل للأزمة برعاية روسية –أمريكية – فرنسية وبمشاركة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي (AGİT).

جاء ذلك على ما يبدو ردًا على اقتراح الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف، بضم تركيا للاجتماعات التي تجري بشأن إقليم قره باغ.

وزير الخارجية الأرميني مناتساكانيان، كان أكثر صراحة وقال: “تركيا التي تدعم أذربيجان بشكل كامل، لا يمكن أن تقوم بدور الوساطة”.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي شويجو: “يجب إخراج القوات الأرمينية فورًا من الأراضي الأذرية التي تحلتها، وتوقف هجماتها على المدنيين”.

وكان رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان رهن وقف العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان بتغير موقع تركيا.

يشار إلى أن التوترات بين أذربيجان وأرمينيا تصاعدت منذ أسابيع، بسبب إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين. وتحصل أذربيجان على دعم عسكري وسياسي من تركيا.