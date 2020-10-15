بغداد (زمان التركية)ــ ألغى العراق اتفاقا نفطيا مع تركيا لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية.

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قال اليوم الخميس، إن شركات الطاقة العالمية مدعوة للتنافس على تطويرحقل المنصورية الغازي، بعدما أن أوقفت مؤسسة البترول التركية (تباو) عمليات التطوير في الحقل في 2014 بسبب مخاوف أمنية.

وقال الوزير إن “وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل” بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ووقعت بغداد الاتفاق مع تحالف شركات تركية كويتية وكورية في 2011، لكن الشركات التركية أوقفت عملها 2014 عقب اجتياح تنظيم داعش العراق.

ولم تستأنف “تباو” التركية أعمال التطوير رغم الطلبات المتكررة لوزارة النفط العراقية حتى بعد تحسن الوضع الأمني.

ويبلغ المخزون الغازي في الحقل “4,5 تريليون متر مكعب” وفق وزير النفط.

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