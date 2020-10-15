أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تسجيل الموازنة المركزية للحكومة التركية عجزا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن كانت قد سجلت فائضا الشهر السابق.

ذلك وفقا لإحصاءات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية، أشارت إلى أنه اعتبارا من سبتمبر/ أيلول الماضي بلغت نفقات الموازنة 108 مليار و580 مليون ليرة، حيث بلغت نفقات الفائدة 16 مليار و209 مليون ليرة في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليار و371 مليون ليرة.

وكانت وزارة الخزانة قالت الشهر الماضي إن موازنة تركيا سجلت فائضًا بقيمة 28.22 مليار ليرة تركية خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن سجلت في يوليو الماضي عجزا بقيمة 86 مليار و529 مليون ليرة.

وفيما يلي طرح لأبرز ما جاء في بيان وزارة الخزانة والمالية:

– خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تم إنفاق 108 مليار و580 مليون ليرة من إجمالي المخصصات بقيمة ترليون و95 مليار و461 مليون ليرة التي تم اقتراحها كنفقات للموازنة في عام 2020. وخلال الشهر نفسه من العام الماضي بلغت هذه النفقات 80 مليار و814 مليون ليرة.

– وفي سبتمبر/ أيلول الماضي ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 34.4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغت نسبة النفقات من المخصصات 9.9 في المئة خلال عام 2020 بعدما كانت تبلغ 8.4 في المئة في عام 2019.

– وخلال شهر سبتمبر/ أيلول هذا العام ارتفعت نفقات الموازنة الأولية بنحو 34.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 92 مليار و371 مليون ليرة، حيث بلغت نسبة النفقات الأولية للمخصصات 9.7 في المئة خلال العام الجاري بعدما كانت تبلغ 8.1 في المئة خلال العام السابق.

– اعتبارا من سبتمبر/ أيلول هذا العام بلغت عائدات الموازنة 78 مليار و916 مليون ليرة، حيث بلغت عائدات الضرائب 68 مليار و311 مليون وبلغت العائدات الأساسية بدون ضرائب 8 مليار و565 مليون ليرة.

– وفي سبتمبر/ أيلول من عام 2019 كانت عائدات الموازنة تقدر ب63 مليار و103 مليون ليرة غير أن هذه النسبة ارتفعت بنحو 25.1 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الجاري لتسجل 78 مليار و916 مليون ليرة. وخلال سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بلغت نسبة تحقق عائدات الموازنة مقارنة بالتوقعات نحو 9.2 في المئة بعدما كانت تبلغ 7.2 في المئة لعام 2019.

– وفي سبتمبر/ أيلول هذا العام ارتفعت تحصيلات عائدات الضرائب بنحو 29.9 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 68 مليار و311 مليون ليرة، حيث بلغت نسبة تحقق عائدات الضرائب مقارنة بالتوقعات نحو 8.7 في المئة لعام 2020 بعدما كانت تبلغ 7 في المئة العام السابق.

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