أربيل (زمان التركية)ــ شهد اقليم كردستان شمال العراق اليوم الخميس قصفا تركيا، وفق تقارير محلية، بعد توقف الغارات منذ أسبوع.

شبكة رووداو الكردية كشفت عن تعرض مرتفعات بمنطقة سيدكان لقصف جوي تركي.

وقال قائمقام بلدة سيدكان، إحسان جلبي، إن تركيا استأنفت قصف المنطقة بعد أيام من الهدوء، موضحا أنه تم استهداف بلدات “بيركمه، كيلشين، بردسوران، من جديد”.

وبحسب رووداو، تعرضت مرتفعات سيجار، وبردسوران وكيلشين للقصف ثلاث مرات، والمناطق خالية من المواطنين، ولم تشهد أية خسائر في الأرواح.

وأدى قصف تركي سابق لمنطقة سيدكان في 11 أغسطس الماضي إلى مقتل عسكريين اثنين كبار في حرس الحدود بالجيش العراقي وسائقهما وإصابة عدد آخر. وعلى خلفية ذلك ألغى العراق زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع التركي.

ومنذ منتصف يونيو الماضي تشن تركيا عمليات عسكرية برية وجوية في شمال العراق، تقول إنها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

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