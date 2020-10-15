أنقرة (زمان التركية) – أفاد الكاتب الصحفي، مراد يتكين، أن رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، مصر على ادعاءات أن تركيا ستشهد انتخابات مبكرة.

وأوضح يتكين أن باباجان يتوقع أن تشهد تركيا الانتخابات المبكرة في النصف الثاني من عام 2021 أو النصف الأول من عام 2022.

وأضاف يتكين أن باباجان يشير إلى احتمالية لجوء أردوغان إلى عقد انتخابات مبكرة لمد مدة رئاسته لفترتين إضافيتين، قائلا: “باباجان لم يذكر ذلك البند في الاجتماع، لكن عندما سألت أحد موظفيه لاحقا عما إن كان يقصد المادة 116 فأجابنا بالإيجاب. الفقرة الثالثة من المادة 116 بعنوان إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تنص على إمكانية ترشح الرئيس مجددا لمرة واحدة إذا ما قرر البرلمان عقد الانتخابات خلال الفترة الثانية من رئاسته. لذا في حال عقد انتخابات مبكرة قبل بضعة أشهر من موعدها المحدد سابقا في يونيو/ حزيران من عام 2023 فإن أردوغان قد يترشح مجددا دون احتساب فترة توليه الرئاسة منذ عام 2018”.

وأرجع يتكين أحد أسباب الضغوط التي يمارسها تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية على المحكمة الدستورية منذ فترة إلى الانتخابات الرئاسية، قائلا: “الادعاءات المثارة في الأروقة السياسية تشير إلى أن التحالف الحاكم يرغب في عرقلة لجوء المعارضة إلى المحكمة الدستورية لمنع إعادة ترشح أردوغان المنتخب كرئيس للجمهورية في عام 2018”.

هذا وأوضح يتكين أن باباجان أشار إلى احتمالية إعادة أردوغان الترشح بالرئاسة دون الخوض في هذه المناوشات وذلك من خلال عقد انتخابات مبكرة نهاية عام 2021 أو مطلع عام 2022.

ويتواجد الرئيس أردوغان في منصب رئيس الجمهورية منذ عام 2014.

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