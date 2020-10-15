عمان (زمان التركية)ــ فوائد التمر لجسمك عديدة، مثل زيادة الوزن وتعزيز صحة جهازك الهضمي ووقايتك من الامساك أو حتى تحسين حياتك الجنسية. إليك كافة التفاصيل حول فوائد التمر للجسم.

يعتبرالتمر أحد أفضل الأطعمة الحلوة المفيدة والتي يمكن أن تنظم عملية الهضم، وتمد الجسم بالعديد من المغذيات. فما هي فوائد التمر؟ وما هي قيمته الغذائية؟

فوائد التمر للجسم عديدة فهي تعمل على:

مكافحة الاسهال والاضطرابات المعوية.

علاج فقر الدم.

الوقاية من مشاكل القلب.

الوقاية من بعض سرطانات الجهاز الهضمي.

قد تدخل في حميات زيادة الوزن أو حتى انقاصه.

التمور مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

وسنحدثكم فيما يلي حول أشهر فوائد التمر لجسم الانسان وصحته وفق مقال موقع (ويب طب).

مكونات التمر الغذائية

اليكم ما يحويه 100 غم من تمر نور دجلة من سعرات حرارية وبعض العناصر غذائية بحسب الـ فوائد التمر بالتفصيل

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بما أن التمر هو مصدر عالي للألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فبالتأكيد سيكون له دور في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من بعض الاضطرابات مثل:

2- علاج فقر الدم

يعتبر التمر مصدراً ممتازاً للعديد من المعادن ومن بينها الحديد، ما يجعل التمر يلعب دوراً جيداً في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

3- توفيرالطاقة للجسم

يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية مثل: الجلوكوز، والسكروز، والفركتوز.

وجميع المواد المذكورة تمد الجسم بالطاقة، وترفع مستويات السكر في الدم، وقد تكون وجبة خفيفة مثالية ومناسبة خاصة ما قبل التمرين للرياضين.

4- تعزيز صحة الجهاز العصبي

يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات، التي تعتبر جداً مهمة وضرورية لعمل الجهاز العصبي والدماغ.

فمحتوى التمر العالي من الجلوكوز ضروري لعمل الدماغ اذ انه المصدر الرئيسي للطاقة، كما وأن احتواء التمر على البوتاسيوم يساعد في عمل الأعصاب.

5- تعزيز صحة القلب

يعد التمر مفيد جداً لصحة القلب، اذ أنه مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لعمل القلب، وهما معدنين ضروريين لانتظام عمل القلب.

كما أن غنى التمر بالألياف الغذائية، يجعل له دوراً في خفض مستويات الكوليسترول السيء LDL في الجسم، مما يجعل له دور في الوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

6- مضاد للالتهابات

غنى التمر بالمغنيسيوم يجعل له اثار مضادة للالتهابات، مثل:التهابات الشرايين، والتهاب المفاصل، والتهابات الجهاز الهضمي.

فقد وجدت بعض الدراسات دور مهم للمغنيسيوم في التقليل من فرص الاصابة بأمراض القلب، والتهاب المفاصل، ومرض الزهايمر.

7- السيطرة على ضغط الدم

يعد التمر مصدر عالي للبوتاسيوم وهو أهم عنصر للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والسيطرة على معدلات ضغط الدم. بالاضافة الى عنصر المغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

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فوائد التمر في الصباح

من السنة في الدين الإسلامي أن يتناول الانسان 7 تمرات في اليوم، ولعل فترة الصباح قد تكون أفضل فترة لتناول التمر وذلك لأن التمر:

مصدر للفيتامينات والمعادن المهمة لوظائف جسمك الحيوية.

مصدر طبيعي للسكريات البسيطة التي ترفع مستويات سكر الدم.

مصدر لامداد الجسم بالطاقة.

يحتوي على الالياف الضرورية لتعزيز عمل الجهازالهضمي وشعورك بالارتياح.

يساعد على الشعور بالشبع.

يساعد على الاسترخاء والتركيز.

فوائد التمر في رمضان

إن البدء بتناول التمر فور أذان المغرب وبعد صيام ساعات يومية طويلة، ذو فائدة لجسمك عظيمة، وتكمن مميزات بدء الافطار بالتمر فيما يلي:

يحوي سكريات طبيعية بسيطة سهلة الامتصاص مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز والتي تمد جسمك بالطاقة.

سهل الهضم والامتصاص.

يرفع معدلات سكر الدم، اذ يتم امتصاص السكريات المستمدة منه بشكل سريع في الجسم.

يهيء جسمك لاستقبال الوجبات اللاحقة.

يحميك من التلبكات المعوية.

فوائد التمر للرجيم

العديد من حميات تنزيل الوزن تعتمد التمر اعتماداً اساسياً في نظامها. مثلا، رجيم التمر بالماء أو حمية التمر واللبن المشهورة على الرغم من أنها حمية قاسية الا انها فضلت التمر على غيره من الفواكه، لميزات يحويها.

وفي المقابل، فإن التمر عالي بالسعرات الحرارية ومصدر للطاقة، وغني بالكربوهيدرات والسكريات، ما يجعل له دوراً أيضاً في حميات زيادة الوزن التي تتطلب مدخول عالي من السعرات الحرارية.

واليكم كيف يتم استغلال التمر في كلا الحالتين، سواء لزيادة الوزن أو خسارته.

1- التمر لزيادة الوزن

ان التمر أو البلح قد يكون من أفضل خيارات الأطعمة التي قد تدخل ضمن قائمة خيارات الحميات الصحية التي تستهدف زيادة الوزن.

ويعود ذلك لمحتواه العالي من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية بالاضافة الى البروتينات والفيتامينات والمعادن الاساسية، فكيلو غرام واحد من التمر يمد الجسم بما يقارب 3000 سعر حراري.

2- التمر لخسارة الوزن

من الضروري الانتباه الى محتوى السكر العالي في التمر، لكن من المعروف بشكل عام ان تناولك للاغذية العالية بمحتواها من الألياف سيساعدك على زيادة امتلاء المعدة وبالتالي زيادة الشعور بالشبع.

كما ووجدت بعض الدراسات علاقة تربط بين زيادة تناول الاغذية العالية بالالياف وتقليل محيط الخصر.

اذا فيمكنك استغلال هذه الصفة في التمر، وادخاله ضمن رجيم غذائي صحي محسوب السعرات وبالكميات المناسبة واستغلاله كوجبة خفيفة تساعد على زيادة الاحساس بالشبع وتمدك بالطاقة.

التمر والسكري: ما العلاقة؟

على الرغم من كون التمر مصدر عالي للكربوهيدرات والسكريات البسيطة كالجلوكوز والسكروز والفركتوز (كل 100 غم من التمر تمد الجسم بما يقارب 63 غم سكر)، الا انه بامكان مريض السكري تناوله باعتدال.

إذ يعد التمر ذو مؤشر جلايسيمي منخفض (Low GI)، ما يعني كونه لا يسبب ارتفاع حاد في مستويات سكر الدم، وانما يعمل على رفع تدريجي لمعدلاته.

ويعود ذلك الى كونه غني بالألياف الغذائية، وينصح عادة بتناول مريض السكري حصة من التمر وهي ما تقارب ثلاث حبات صغيرة من التمر، وضمن خطة غذائية محسوبة.

فوائد التمر للأطفال

يعتبرالتمر غذاء لين سهل الهضم، غني بالألياف والمغذيات المفيدة للطفل، وبالامكان استخدامه أثناء فطام الطفل وفي المراحل الأولى من التسنين لطراوته.

ولكن انتبه إلى أن يقوم طفلك بتنظيف أسنانه جيداً بعد تناوله حتى لا يصاب بتسوس الأسنان.

التمر والجنس

وجد أن للتمر دور في زيادة القدرة الجنسية وعلاج مشاكل العقم الناتج عن بعض الاضطرابات الجنسية، كما ووجد للتمور دور في زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين حركتها.

بالاضافة الى كون التمر تمد الجسم بمصادر للسكريات البسيطة الضرورية لامداد الخلايا بالطاقة، وزيادة القدرة على الانتصاب.

اذا ما كنت تطمح لاستغلال التمر في هذه الناحية فننصحك بتناول التمر مع الحليب المحلى بالعسل ما قبل النوم، وستلاحظ الفرق.

فوائد نواة التمر

لا تقل نواة التمر أهمية عن الثمرة نفسها، فهي غنية بالعناصر المهمة من ألياف غذائية ومضادات قوية للأكسدة بالاضافة الى البروتينات والدهون، التي تساعد على مقومة التجاعيد، تعزيز صحة الشعر، وتقوية الحواجب.

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