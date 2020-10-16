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بوتن يقترح تمديد “نيو ستارت” النووية بدون شروط

15:16 2020/10/16
بوتن يقترح تمديد “نيو ستارت” النووية بدون شروط

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موسكو (زمان التركية): اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، بأن تمدد موسكو وواشنطن لمدة عام وبدون شروط معاهدة “نيو ستارت”، التي تعد آخر اتفاقية خاصة بالأسلحة النووية بين البلدين.

ونقل بيان للكرملين عن بوتين قوله خلال اجتماع المجلس الأمني: “لدي مقترح وهو تمديد الاتفاق الحالي دون أي شروط مسبقة لمدة عام على الأقل ليتسنى لنا إجراء مفاوضات حقيقية”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وتعد “نيو ستارت” التي وقعت بين واشنطن وموسكو سنة 2010 آخر اتفاق نووي لا يزال ساريا.

وتنص المعاهدة على خفض الرؤوس النووية للبلدين بنسبة 30 في المئة على مدى 10 أعوام.

كذلك تشمل التأكيد على الحد من أنظمة الإطلاق بشتى أنواعها سواء كانت أنظمة صواريخ على الأرض أو على غواصات أو قاذفات مزودة بأسلحة نووية.

وكانت الصين التي تعد ثالث قوة نووية في العالم قد رفضت المشاركة في المعاهدة التي يرى خبراء أن إلغاءها سيفتح أبواب سباق التسلح النووي حول العالم.

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