لا توجد نتائج
جميع النتائج
لا توجد نتائج
جميع النتائج
لا توجد نتائج
جميع النتائج

مصر تستضيف نهائي أبطال أفريقيا

13:57 2020/10/16
مصر تستضيف نهائي أبطال أفريقيا

ذات صلة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم الجمعة، استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الجاري 2020، في 6 نوفمبر المقبل.

وسحب القرعة مدير المسابقات في الاتحاد الافريقي سامسون أدامو، وأسفرت عن إقامة المباراة النهائية المقررة في 6 نوفمبر 2020 في مصر، في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب للنهائي.

وذكر الاتحاد الإفريقي للعبة أنه “في حالة وصول فريقين من نفس البلد للدور النهائي، ستقام المباراة في البلد الخاص بهما”.

وذكر سامسون أنه بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة النهائي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ثم اعتذار أي مدينة أخرى عن تلبية الاستضافة، لجأ الاتحاد القاري إلى خيار القرعة بعد تأهل فريقين من المغرب ومصر إلى نصف النهائي.

ويلتقي الوداد المغربي مع الأهلي المصري يوم السبت،  في ذهاب نصف النهائي والرجاء المغربي مع الزمالك المصري الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، فيما تقام مباراتا الإياب يومي 23 و24 الجاري في القاهرة.

ذات صلة

Turkish Lira

USD
Us Dollar
7.9259
EUR
Euro
9.2891
GBP
Pound Sterling
10.2950
Source: TCMB
15/10/2020

مختارات

لا توجد نتائج
جميع النتائج

جريدة زمان التركية - Copyright © 2020 The Turkish Zaman Newspaper - zamanarabic.com