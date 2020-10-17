‏أنقرة (زمان التركية) – اتهمت تركيا أرمينيا بالاستعانة بقيادات عسكرية من جمهورية قبرص وعناصر من حزب العمال الكردستاني الإرهابي في الصراع العسكري مع أذربيجان، حول إقليم قرة باغ.

وزارة الدفاع التركية قالت في بيان: “لقد تبين وجود عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني وتنظيم وحدات حماية الشعب الكردي في أرمينيا، بالإضافة إلى قيادة عسكرية تابعة لقبرص اليونانية وميليشيات أرمنية وجنود مرتزقة من دول مختلفة تقاتل في صفوف أرمينيا”.

الدفاع التركية دعت في بيانها أرمينيا إلى إبعاد هذه العناصر والمرتزقة عن ساحة المعركة من أجل فرض السلام والاستقرار في المنطقة، وأن توقف هجماتها واحتلالها لأراضي أذربيجان.

كما شدت على أن العلاقة بين تركيا وأذربيجان علاقة أخوة حقيقية لا يمكن التخلي عنها، وأكدت أنها تقف وستقف بجانب أتراك أذربيجان في قضيتهم.

يأتي ذلك في حين تتهم منذ وقت مبكر أرمينا وتقارير غربية تركيا بجلب مرتزقة سوريين للقتال بجانب أذربيجان.

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