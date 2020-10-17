أنقرة (زمان التركية)ـــ وجهت السلطات في تركيا إلى عمدة بلدية ديار بكر السابقة المعتقلة غولتان كيشاناك تهمة أخرى تتعلق باحتجاجات كوباني، فيما أُطلق سراح النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي ماردين غولسر يلدريم بشرط الرقابة القضائية.

في نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة، تم أخذ اقوال كلا من كيشاناك ويلديرم، اللذان كانا قيد الاعتقال، من خلال نظام المعلومات الصوتية والمرئية (SEGBİS) في سجنيهما.

بعد ذلك، تم الإفراج عن يلدريم بشرط الرقابة القضائية في نطاق هذا الملف، وتوجيه تهمة جديدة إلى كيشاناك عضو حزب السلام والديمقراطية بتهمة المشاركة في اجتجاجات كوباني عام 2014، بينام هي معتقلة منذ 25 أكتوبر 2016 بتهمة العضوية في حزب العمال الكردستاني.

وفي 25 سبتمبر، تم اعتقال 82 مشتبهاً بهم كجزء من تحقيق أطلقة المدعي العام في أنقرة حول الاحتجاجات التي نُظمت بذريعة كوباني في عام 2014، والتي اعتقل على إثرها الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسيكداغ.

وعلى إثر التحقيات الجديدة تم اعتقال 20 مشتبهاً في عملية أمنية جرت في 7 محافظات.

ومن بين المشتبه بهم، تم الإفراج عن سيري سورييا أوندر وألتان تان وغولفر أكايا بشرط الرقابة القضائية، بينما تم اعتقال 17 شخصًا، من بينهم بعض النواب السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي.

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