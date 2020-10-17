‏‏أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا قفزة كبيرة في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا، حيث تم الإبلاغ يوم الجمعة عن 1812 حالة إصابة، و73 حالة وفاة وهي أرقام لم تشهدها تركيا منذ شهر مايو الماضي عدما كانت الإصابات في ذروتها.

ويأتي الارتفاع المفاجئ في إصابات كورونا بعد تعهد تركيا بإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن كافة الإصابات، بعد أن كانت لا تضيف إلى الحصيلة اليومية من لا يظهر عليهم اعراض الإصابة.

وكانت إصابات كورونا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ما بين 140‪0 و1600 إصابة.

وزير الصحة فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 343 ألفًا و955 حالة، بعد تسجيل 1812 حالة إصابة جديدة، وأشار إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 9153 حالة، بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة أيضًا ارتفع إلى 301 ألفًا و98 حالة، بعد تسجيل 1419 حالة تعافي جديدة.

وكشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها والمخالطين لحالات إصابة مؤكدة ارتفع إلى 12 مليونًا و194 ألفًا و778 تحليلًا، بعد إجراء 117 ألفًا و5 تحاليل جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

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