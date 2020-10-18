‏أنقرة (زمان التركية)- قال حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تقرير جديد إن الحكومة استغلت وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لممارسة مزيد من التضييق على المعتقلين وذويهم.

التقرير الذي يغطي الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2020كشف أن السلطات استغلت وباء كورونا كأداة ضغط على المعتقلين، من خلال انتهاك حقوقهم الأساسية، مثل استقبال الزيارات، والعلاج والفحص الطبي بالمستشفيات، والتريض.

وأوضح التقرير أن الحكومة أقرت في 14 أبريل/ نيسان الماضي، قانونًا للعفو عن المعتقلين، أفرجت من خلاله عن 90 ألف معتقل أغلبهم من الجنائيين، بينما لم يستفيد من المعتقلين السياسيين مثل الصحفيين.

وقال التقرير: “القانون أفرج عن زعيم المافيا المعروف علاء الدين تشاكيجي، بينما لم يفرج عن الصحفيين المعتقلين، والمعتقلين السياسيين أصحاب الأمراض الشديدة”.

وأشار إلى أن هناك تجاوزات كبيرة في حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين بالرغم من أزمة كورونا والتدابير الخاصة، لافتًا إلى أن غرفة الاحتجاز المكونة من 65 مترا مربعا المصممة لعدد 8 محتجزين فقط، تضم في الوقت الحالي أكثر من 20 معتقلًا.

وكشف أن المحتجزين يلجؤون إلى التناوب في مواعيد النوم بسبب عدم كفاية الطاقة الاستيعابية للأسرّة، مؤكدًا أن أماكن إقامتهم تفتقر للهواء النظيف مما يزيد خطر إصابتهم بفيروس كورونا.

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