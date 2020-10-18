أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا خريطة تحدد منطقة مسؤوليتها عن عمليات البحث والإنقاذ في وسط بحر إيجه، تشمل سواحل جزر يونانية، الأمر الذي أغضب أثينا.

البيان الذي نشره أمس السبت وزير النقل التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو عبر تويتر، يشير إلى أن أنقرة ستستجيب لاستغاثة السفن التي تتعرض للغرق عندما يرسلون إشارة طوارئ من مناطق على بعد أميال قليلة من جزر يونانية، مثل ميكونوس أو سانتوريني أو كريت في وسط بحر إيجه.

Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun.✋#MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/EkDqxZaY1c — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) October 17, 2020

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الأحد أن أنقرة تخلق “حالة من الارتباك وتعرض أرواح البشر للخطر”، مذكرة بأن كلاًّ من المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الدولية للطيران المدني قد أوكلت اليونان مهمة البحث والإنقاذ في بحر إيجة لأكثر من 70 عاما.

كما أكدت الخارجية اليونانية أن الحكومة التركية تضيف قضية أخرى إلى القائمة الطويلة لمطالباتها غير القانونية في بحر إيجه، بحسب رأيها.

يشار إلى أن الخلاف بشأن مخزونات الغاز الطبيعي التي يعتقد أنها موجودة في شرق البحر المتوسط بين اليونان وتركيا يشهد تصاعدًا مستمرًا منذ تفشي بداية تفشي جائحة كورونا، على الرغم من أنهما دولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

جدير بالذكر أن اليونان توجه لتركيا تهمة الاستكشاف في منطقة الجزر اليونانية بشكل غير مشروع، بينما تنفيها الحكومة التركية، زاعمة أن المياه التي تجري فيها التنقيب عن الغاز الطبيعي على أساس تجريبي هي جزء من الجرف القاري التركي.

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