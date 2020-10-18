ديار بكر (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات في تركيا حجب 354 موقع ويب على الإنترنت قالت إنها تبث من الخارج، ومن بينها مواقع كردية.

وجاء في البيان الصادر عن ولاية ديار بكر، أن فرق فرع الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك المحافظة، بدأت الشهر الماضي في تحديد ومراقبة ومنع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.

بررت السلطات حجب 286 موقع ويب قالت إنها تبث من الخارج بأنها تتضمن أنشطة “الرهان غير القانوني والفحش”، وبالإضافة مواقع تتبع “المنظمات الإرهابية PKK / KCK / YGP” وقالت إنه تم تحديد 68 موقعا منها.

وجاء في بيان “وفقًا للقانون رقم 5651 بشأن تنظيم عمليات البث على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البرامج، فإن 286 عبارة عن مراهنات غير قانونية وفحش و68 هي -لتنظيمات- PKK / KCK / YGP /. تم الإبلاغ -إجمالا- عن 354 موقعًا إلكترونيًا إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقرر منع الوصول إليها، وحجبت المواقع”.

وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة صارمة في تركيا، وتحجب السلطات مئات الموقع سنويا بينها مواقع إخبارية تبث من الخارج. ومن بين أشهر المواقع التي تعرضت للحجب فترة طويلة موقع موسوعة “ويكبيديا” الذي رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد أن أزال الموقع صفحات اتعرضت عليها الحكومة التركية.

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