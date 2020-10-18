إسطنبول (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن وزارة المالية دفعت 14 مليار ليرة تركية خلال 9 أشهر فقط، للشركات والاستشاريين.

وأوضح التقرير أن المبلغ الضخم دفع تحت بنود “مصروفات المشروعات، والاستشارات، والحصول على الخدمات، والصيانة”.

أما أعلى مصروف ونفقات كانت للشركات والاستشاريين تحت بند “الحصول على الخدمات”، وأشار التقرير إلى أن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي فقط شهد سداد مليار و497 مليون ليرة تركية للشركات والاستشاريين، ليكون بذلك شهر سبتمبر/ أيلول الأعلى في النفقات خلال العام الجاري.

وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي قيمة الخدمات التي حصلت عليها الوزارة من الشركات والاستشاريين خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري 11.1 مليار ليرة تركية، تنوعت بين مقاولات، وأبحاث، ورسم خرائط، واستشارات، وأمن ونظافة.

كما دفعت خزانة الدولة للشركات والاستشاريين 436 مليون ليرة تركية تحت بند “مصروفات إنتاج رأس مال منقول”، تنوعت بين مشروعات واستشارات وفحص.

أما المصروفات التي دونت تحت بند “مصروفات إنتاج رأس مال غير منقول”، فقد بلغت قيمتها ملياري ليرة تركية. بينما تنوعت المصروفات التي تمت تحت بند “مصروفات إصلاحات كبيرة غير منقولة”، بين المشروعات والاستشارات والفحص، بتكلفة إجمالية 524 مليار ليرة تركية.

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