عمان (زمان التركية)ــ نقدم لكم في المقال التالي من موقع (ويب طب) أهم النصائح المتبعة التي تساعد في إذابة دهون البطن العنيدة للتخلص من الكرش والحصول على مظهر أفضل.

تعد إذابة الدهون من منطقة البطن هدفًا شائعًا لتحقيق اللياقة البدنية، حيث يمكن لمجموعة من التمارين والتغييرات في نمط الحياة أن تساعد الناس على تحقيق ذلك.

لمعرفة كيفية إذابة دهون البطن، أقرأ المقال الاتي:

كيفية إذابة دهون البطن

هناك بعض النصائح العامة التي تساعد في معرفة كيفية إذابة دهون البطن والتي تشمل الاتي:

1. تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية

واحدة من أكثر الطرق فعالية لإذابة دهون الجسم بما في ذلك البطن هي تناول سعرات حرارية أقل من السعرات التي يحرقها الجسم، مما يؤدي إلى حدوث نقص في السعرات الحرارية، وهذا بدوره يساعد في حرق كل من الدهون الحشوية والدهون الزائدة تحت الجلد.

غالبًا ما تكون الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، مثل: الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة ذات قيمة غذائية أكبر من الأطعمة عالية السعرات الحرارية، مثل: الأطعمة المصنعة والمخبوزات والبطاطس المقلية.

2. زيادة شرب الماء

إن شرب كوبًا من الماء مع كل وجبة غذائية يساعد في الشعور بامتلاء المعدة دون إضافة أي سعرات حرارية، لذا استبدل جميع المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية في نظامك الغذائي بالماء للحفاظ على انخفاض السعرات الحرارية، كما أن هذا سيبقي جسمك رطبًا أيضًا.

3. تعزيز النشاط البدني العام

إن الحرص على زيادة مستويات النشاط البدني على مدار اليوم يساعد على حرق السعرات الحرارية، كما يعمل أيضًا على تقوية العضلات وتحسين الحالة المزاجية، وقد تتضمن نصائح زيادة مستويات النشاط اليومي ما يأتي:

أخذ فترات راحة منتظمة عند الجلوس لفترات طويلة.

صعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد.

المشي أو ركوب الدراجات بدلًا من القيادة أو استخدام وسائل النقل العام.

ركن السيارة في موقف بعيدًا عن الوجهة المرادة.

4. ممارسة التمارين الرياضية

إن ممارسة التمارين القوية طريقة فعالة في إذابة جميع الدهون، بما في ذلك الدهون الحشوية، كما يمكن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل بما لا يقل عن 5 أيام في الأسبوع.

يعد المشي من التمارين المهمة، طالما أنه سريع بدرجة كافية ليسبب التعرق والتنفس بشكل أقوى، وجعل معدل ضربات القلب أسرع من المعتاد.

كما أن تمارين القلب والأوعية الدموية تمارين الكارديو، مثل: المشي، والركض، وركوب الدراجة والسباحة تجعل القلب يضخ الدم، وتزيد من حرق السعرات الحرارية، مما يساعد في تقليل دهون الجسم وتقوية العضلات.

لذا اختر نوعًا من تمارين القلب والأوعية الدموية الذي تحبه وقم بممارسته بما يكفي لحرق الدهون في جميع أنحاء جسمك، وابدأ بأداء ما لا يقل عن 45 دقيقة من هذه التمارين خلال ثلاثة أيام غير متتالية في الأسبوع، ويمكن أن تستمر على هذا النحو إذا بدأت تفقد دهون بطنك وقم بزيادة المدة إذا لم تكن كذلك.

5. أخذ قسط كافي من النوم

إن الحصول على القدر المناسب من النوم يساعد في تقليل دهون البطن.

حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون من 6 إلى 7 ساعات كل ليلة كان مدى اكتسابهم للدهون الحشوية أقل مقارنة بمن ينامون 5 ساعات أو أقل في الليلة أو 8 ساعات أو أكثر كل ليلة على مدار 5 سنوات، بالرغم من أن النوم ليس هو الشيء المهم الوحيد لكنه كان يمثل جزءًا من الخطة كاملة.

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