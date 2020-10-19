أنقرة (زمان التركية) – أعلنت القنصلية التركية في مدينة كولن بولاية شمال الراين-فيستفالن في غرب ألمانيا تجميد نشاطها حتى الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عقب ثبوت إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستحد.

وأوضحت القنصلية التركية في كولن خلال بيانها أنه تقرر تجميد أعمال القنصلية في الفترة بين التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى الثلاثين من الشهر نفسه بعدما جاءت نتائج فحوصات فيروس كورونا لأحد موظفيها إيجابية.

هذا وطالبت القنصلية في بيانها الجميع بتفهم إلغائها المواعيد السابق منحها في الفترة المحددة.

يشار إلى أن المعارضة التركي تتهم البعثة الدبلوماسية التركية بالتجسس على معارضي الرئيس رجب أردوغان خاصة في مدينة كولن، التي يقيم بها عدد كبير من المعارضين الأتراك.

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