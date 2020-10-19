أنقرة (زمان التركية) – تؤثر الأزمة الاقتصادية في تركيا على العديد من الشركات التجارية في تركيا لذلك يلجأ مالكوها إلى طلب تسوية إفلاس.

ومؤخرا أصدرت محكمة تركية قرار تسوية إفلاس بحق شركة سايكار لأجهزة الحاسب الآلي وأنظمة الطاقة المملوكة المملوكة للقيادي في حزب العدلة والتنمية إبراهيم كيليتش عضو مجلس بلدية كوجالي. وكانت الشركة تعاني من أزمة مالية منذ فترة.

وتسوية الإقلاس يعني جدولة ديون الشركة وحماية أصولها من الحجز عليها.

وأصدر مركز التجارة الأول بمدينة كوجالي خطة سداد لديون الشركة التابعة لكيليتش، حيث كشفت الخطة أن الشركة ستعفى من سداد ديونها خلال الأشهر الستة الأولى على أن تقوم بسداد ديونها بأقساط متساوية لمدة 60 شهرا اعتبارا من الرابع عشر من أبريل/ نيسان من عام 2021.

يُذكر أن الشركة كان قد تقدمت بطلب إلى المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2008 لتسوية إفلاس الشركة وتم منح الشركة مهلة ثلاثة أشهر غير أنه تقدم بطلب لاحقا لإطالة المهلة. وقامت المحكمة بإطالة المهلة الممنوحة للشركة مرتين.

هذا وشاركت الشركة المملوكة لكيليتش في العديد من المشاريع المهمة كجامعة كوجالي ومطار جنكيز توبال ومصنع هيونداي ومعهد جامعة كوجالي للتكنولوجيا المتقدمة والأعمال الكهربائية لفرع فندق هامبتون باي هيلتون في منطقة كاياشهير بمدينة إسطنبول.

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